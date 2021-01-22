بيراميدز يصل إلى استاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الإسكندرية الرياضي لخوض مباراته الهامة أمام نظيره نادي سموحة في إطار مباريات الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في الثانية والنصف ظهر اليوم باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد ١٢ نقطة من ٧ مباريات خاضها بالمسابقة فيما يحتل سموحة المركز العاشر في الجدول برصيد ٨ نقاط من نفس عدد المباريات.

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