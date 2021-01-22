نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاتر يغادر العناية المركزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحدة العناية المركزة، بعد أن ظل لمدة أسبوع في غيبوبة مستحثة طبياً، إثر خضوعه لعملية جراحية في القلب.

قالت ابنة بلاتر، كورين بلاتر أندينماتن، في مقابلة مع صحف شبكة سي.إتش ميديا، اليوم الجمعة: "حالة بلاتر تتحسن يومياً، خطوات بسيطة لكن مستمرة".

وأضافت: "الخروج من وحدة العناية المركزة كان مؤشراً مهماً للغاية فيما يتعلق بالحالة النفسية"، لكنها أشارت إلى أنه رغم سعادة الأطباء بتطور حالته لا يزال هناك طريق طويل للعودة".

وكانت الفحوص كشفت عن إصابة بلاتر (84 عاماً) بعدوى فيروس كورونا المستجد في نوفمبر الماضي، وقد خضع لجراحة في القلب في أواخر العام الماضي.

وقالت كورين بلاتر إن العملية الجراحية كانت أكثر تعقيداً وخطورة، مما كان يعتقد في البداية.

ويخضع بلاتر لتحقيقات جنائية في سويسرا منذ عام 2015، وقالت ابنته إنه لم يكن على دراية بآخر قضية رفعت ضده من جانب "فيفا"، والمتعلقة بالفساد الإداري، فيما يتعلق بمتحف الفيفا في زيوريخ.

واختتمت: "نبعد عنه هذه الأشياء السلبية لأطول فترة ممكنة".