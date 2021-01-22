نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة تشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تساوى محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع زميله محمود عبدالمنعم كهربا، في عدد الأهداف في الدوري المصري برصيد 4 أهداف، ليتربعا على قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

ويتشارك الثنائي الصدارة مع الثلاثي رمضان صبحي جناح بيراميدز، وأحمد سمير جناح طلائع الجيش، وحسام حسن مهاجم سموحة، ويملك كل منهم 4 أهداف.

ويُمني النفس الثلاثي الذي يلعب اليوم الجمعة في تسجيل هدف أو أكثر ليعتلوا الصدارة منفردًا، حيث ستكون هناك مواجهة فردية بين حسام حسن ورمضان صبحي في المواجهة القوية التي تجمع فريق سموحة مع بيراميدز، بينما سمير سيلعب مع طلائع الجيش ضد الإنتاج الحربي.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة، وهم:

1- محمد شريف مهاجم الأهلي - 4 أهداف.

2- محمود عبدالمنعم كهربا - 4 أهداف.

3- رمضان صبحي جناح بيراميدز - 4 أهداف.

4- أحمد سمير جناح طلائع الجيش - 4 أهداف.

5- حسام حسن مهاجم سموحة - 4 أهداف.

6- والتر بواليا مهاجم الأهلي - 3 أهداف.

7- وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي - 3 أهداف.

8- يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك - 3 أهداف.

9- إمام عاشور لاعب وسط الزمالك - 3 أهداف.

10- شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا - 3 أهداف.

11- شريف دابو لاعب وسط سيراميكا كليوباترا - 3 أهداف.

12- عمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري - 3 أهداف.

13- شيملس بيكلي جناح المقاصة - 3 أهداف.

14- علي معلول ظهير أيسر الأهلي - هدفين.