انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس القادمة في الجولة 20 من الدوري الإسباني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب مينديزوروتزا مباراة ريال مدرير وديبورتيفو ألافيس يوم الغد السبت 23-1-2021 ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني، وتقام المباراة في في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت قرينتش، 10:00 مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الرياض، ويتم نقلها على قناة بي إن سبورت 3 .

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما يأتي نادي ديبورتيفو ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، ومن المتوقع أن يحقق النادي الملكي الفوز أمام خصمه الذي تراجع آداؤه منذ بداية الموسم الحالي .

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس يوم السبت 23 يناير 2021، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3، بصوت المعلق عصام الشوالي .