انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر ضد بيلاروسيا فى كأس العالم لكرة اليد (الموعد والقناة الناقلة) والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة موقع مصر فايف لبطولة كأس العالم لكرة اليد، نستعرض اليوم متابعة مباراة مصر ضد بيلاروسيا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليوم 2021.

حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب بيلاروسيا، اليوم الجمعة، في السابعة مساءً، على الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي.

ويسعي المنتخب المصري لزيادة فرص حظوظه في التأهل للدور الربع النهائي بالفوز في مباراة اليوم ضد بيلاروسيا، ومباراة سلوفينيا يوم الأحد المقبل، دون النظر لنتائج مباريات المنتخبات الأخرى.

جدير بالذكر أن ترتيب المجموعة كالتالي: السويد 5 نقاط، ومصر 4 نقاط، وسلوفينيا 4 نقاط، وروسيا 3 نقاط، وبيلا روسيا نقطتان، مقدونيا بدون نقاط.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على تشيلي في الافتتاح بنتيجة 35-29، وعلي مقدونيا بنتيجة 38-19، وهُزم من السويد بنتيجة 24-23، بينما حقق فوزًا علي روسيا بنتيجة 28-23.

موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا اليوم والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر لليد ومنتخب بيلاروسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية،وتُذاع أحداث مباراة مصر ضد بيلاروسيا عبر قناة ON Time Sports 1.

ويمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع مباريات كأس العالم لكرة اليد لحظة بلحظة من مركز مباريات اليوم الخاص بمصر فايف.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ27، والتي ستنتهي يوم 31 يناير الجاري.