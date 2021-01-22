لاعب وحيد في قائمة الإسماعيلي ارتدى قميص الفلاحين

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق غزل المحلة لأول مرة عقب صعوده للممتاز من جديد وذلك غدًا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.

وشهدت قائمة الإسماعيلي ضم حارس المرمى محمد فوزى حيث يعد هو اللاعب الوحيد الذي ارتدى قميص الفلاحين وذلك موسم 2015 / 2016

ولعب فوزي 31 مباراة بمسابقة الدورى العام بواقع 2790 دقيقة منى مرماه 47 هدفًا وحافظ على شباكه نظيفة خلال 3 لقاءات.