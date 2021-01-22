الرياضة

الزمالك يقدم التماسا للكاف لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتخفيف العقوبة الموقعة على مصطفى محمد مهاجم الفربق الأبيض بإيقافه أربع مباريات.

 وهو ما سيتسبب في غياب اللاعب عن أربع مواجهات للفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وهي مواجهات  مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والترجي ذهابا وإيابا .

ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في تخفيف عقوبة اللاعب خاصة وأنه المهاجم الأساسي للفريق في الفترة الحالية.

وسيستند الزمالك في طلبه بتخفيض العقوبة لانسحاب نادي جازيللي التشادي من دور الـ٣٢ للبطولة وهو ما حرم اللاعب من قضاء مباراتين من فترة إيقافه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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