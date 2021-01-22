طلائع الجيش يضرب الانتاج الحربي بهدفين في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق طلائع الجيش علي منافسه الانتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز . سجل لفريق طلائع الجيش ناصر منسي في الدقيقة 34 واضاف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 40 . وبدأ فريق الانتاج الحربي المباراة بتشكيل كالتالي : في حراسة المرمى: أحمد يحيي خط الدفاع: محمد تاحا، محمد الشبيني، محمد بازوكا، احمد علي خط الوسط: مصطفى الجمل، علاء سلامة، عبد الرحمن شيكا خط الهجوم: محمد فييرا، باسم مرسي ، امامادو انياس بينما جاء تشكيل طلائع الجيش في حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد ناصف، أحمد علاء، خالد سطوحي، احمد هاني. خط الوسط: عمرو السيسي، مصطفى الزناري، فرانك ستيفن، مصطفى جمال. خط الهجوم: احمد سمير، ناصر منسي.

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