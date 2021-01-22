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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت 1 ON Time Sports الناقلة لمباراة مصر وبيلاروسيا والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بعدما أعلنت قناة ON Time Sports HD 1 عن نقلها لمباراة مصر ضد بيلاروسيا في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، تزايدت طلبات المصريين في محرك البحث جوجل حول تردد قناة اون تايم سبورت 1.
وأوضحت القناة عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك أن مباراة مصر وبيلاروسيا سيتم إذاعتها في السابعة من مساء اليوم، ويسبق المباراة استوديو تحليلي من تقديم الكابتن جوهر نبيل، وضيافة الكابتن طارق محروس، والكابتن أسر القصبي، والكابتن أحمد العطار، ويعلق علي أحداث المباراة خالد خيري.
تردد قناة اون تايم سبورت 1
إستقبل تردد قناة 1 ON Time Sports واستمتع بمشاهدة مباراة مصر ضد بيلاروسيا علي القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|10853
|أفقي
|27500
|3/4
ويسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل زيادة فرص حظوظه نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.
جدير بالذكر أن ترتيب مجموعة مصر كالتالي: السويد 5 نقاط، ومصر 4 نقاط، وسلوفينيا 4 نقاط، وروسيا 3 نقاط، وبيلا روسيا نقطتان، مقدونيا بدون نقاط.
وفاز المنتخب الوطني في ثلاث مباريات على تشيلي في الافتتاح بنتيجة 35-29، وعلي مقدونيا بنتيجة 38-19، وعلي روسيا بنتيجة 28-23، بينما هُزم في مباراة وحيدة من السويد بنتيجة 24-23.
إستقبل أيضًا: تردد قناة اون تايم سبورت 3.
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