فالنسيا يتعثر مجدداً ويتعادل مع أوساسونا
أنقذت النيران الصديقة فريق فالنسيا من تلقي خسارة جديدة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قادته للتعادل بصعوبة بالغة 1 - 1 مع ضيفه أوساسونا يوم الخميس في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.
وظل فالنسيا، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة، في المركز الرابع عشر بترتيب البطولة برصيد 20 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.
في المقابل، ظل أوساسونا، الذي عجز عن حصد أي فوز في البطولة منذ أكتوبر الماضي، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة.
بادر أوساسونا بالتسجيل عبر لاعبه الأرجنتيني جوناثان كاييري في الدقيقة 42، لكن فالنسيا أدرك التعادل عقب تسجيل أوناي غارسيا لاعب الضيوف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فالنسيا يتعثر مجدداً ويتعادل مع أوساسونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.