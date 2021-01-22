إكرامي يمسك الكرة بعد خط المرمى والحكم لم يحتسبها.. وفرج عامر: فضيحة

أثارت حالة تحكيمية جدل واسع خلال أحداث المباراة التي تجمع فريق سموحة أمام منافسه بيراميدز حاليا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

وأمسك شريف إكرامي الكرة بعدما اجتازت خط المرمى من وجهة نظر لاعبي فريق سموحة الذين طالبوا الحكم بالرجوع للفار لمشاهدة الكرة مرة أخري إلا أن ذلك لم يحدث.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فضيحة في استاد الإسكندرية شريف إكرامي دخل بالكرة الجون والحكم لم يحتسبها ولم يحتكم للڤار.