أخبار الرياضة.. تطور مفاجئ بشأن انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان.. هاني حتحوت يفتح النار على أحمد مجاهد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتخفيف العقوبة الموقعة على مصطفى محمد مهاجم الفربق الأبيض بإيقافه أربع مباريات.

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على خسارة فريق ليفربول الإنجليزي امس من فريق بيرنلي في اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظروف غير طبيعية ورغم ذلك حصلنا على ثقة دول العالم المختلفة .

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