الرياضة

أروبارينا يعلن تشكيل بيراميدز أمام سموحة في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروبارينا يعلن تشكيل بيراميدز أمام سموحة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني أروبارينا المدير الفني لقريق بيراميدز عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه أمامسموحة المقرر لها فى الثانية ونصف على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم . 

وضم التشكيل كلا من. :  شريف إكرامى ، عمر جابر ، على جبر ، نبيل دونجا، أحمد توفيق  ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحى  ،  نبيل عماد  ، أحمد فتحى ، ابراهيم عادل ، أحمد سامى . 

ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما يحتل سموحه المركز العاشر برصيد 8 نقاط .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا