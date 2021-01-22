يدخل السكة الحديد المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط .

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل السكة الحديد والنصر في القسم الثاني في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة