نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نتيجة المسحة الاحترازية التي خضع لها بدر بانون مدافع ‏الفريق أمس، بعد شعوره بأعراض البرد.

وكانت النتيجة سلبية، ‏وسيتم تقييم حالته قبل مران الفريق يوم الأحد المقبل لتحديد فرص مشاركته بناء على تعافيه ‏من نزلة البرد التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء المقاولون العرب أمس، مؤكدا أن حالة اللاعب مطمئنة بشكل عام.‏

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن أكرم توفيق أجرى مسحة طبية إضافية وجاءت النتيجة سلبية.‏

وقام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بإقامة مران استشفائي اختياري اليوم للاعبين، فيما ‏يحصل الفريق على راحة غدا، ويؤدي مرانه يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز ‏المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز، وأصبح اللاعبان جاهزان للمشاركة أمام بيراميدز.