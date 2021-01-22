طلائع الجيش يصعق الإنتاج الحربي بـ ثلاثية في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على منافسة الإنتاج الحربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز .
وسجل لفريق طلائع الجيش ناصر منسي في الدقيقة 34 وأضاف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر المباراة وسجل إبراهيم كوني الهدف الثالث في الدقيقة 63 .
وبدأ فريق الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: أحمد يحيي
الدفاع: محمد تاحا، محمد الشبيني، محمد بازوكا، احمد علي
الوسط: مصطفى الجمل، علاء سلامة، عبد الرحمن شيكا
الهجوم: محمد فييرا، باسم مرسي ، امامادو انياس
بينما جاء تشكيل طلائع الجيش
في حراسة المرمى: محمد بسام.
الدفاع: محمد ناصف، أحمد علاء، خالد سطوحي، أحمد هاني.
الوسط: عمرو السيسي، مصطفى الزناري، فرانك ستيفن، مصطفى جمال.
الهجوم: احمد سمير، ناصر منسي.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة السابعة محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بينما جاء فريق الانتاج الحربي في المركز الاخير برصيد 5 نقاط
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