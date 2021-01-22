نجح الدوري المصري في استعادة قوته مؤخرا، خاصة في ظل ارتفاع مستوى الأهلي والزمالك، وجلب أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية.
وكشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، خلال الساعات الماضية، عن أقوى دوريات العالم عن عام 2020، حيث جاء الدوري الإيطالي في الصدارة بعد غياب دام 14 عاما، ثم جاء الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، والبرازيلي في المركز الثالث، والإسباني في المركز الرابع، والألماني في المركز في المركز الخامس، والبرتغالي في المركز السادس، والفرنسي في المركز السابع.
وجاء الدوري المصري في المركز الـ 15 عالميا، ليحتل صدارة قائمة الدوريات الأقوى عربيا وأفريقيا.
وحل الدوري السعودي في المركز الـ 31 على العالم، بينما جاء المغربي في المركز الـ 33، والقطري في المركز الـ 55، والجنوب أفريقي في المركز الـ57.
القيمة التسويقية للدوري المصري:
رغم أن الدوري المصري ليس الأعلى من حيث القيمة التسويقية، إلا أنه نجح في أن يكون أقوى دوري أفريقي وعربي عن عام 2020.
تبلغ القيمة التسويقية للدوري المصري 150.73 مليون يورو، كما يعد الأهلي أغلى فريق في الدوري بـ 25.5 مليون يورو ويحل الزمالك ثانيا بـ 22.15 مليون يورو، وبيراميدز ثالثا 21.23 مليون يورو.
ويعد الدوري السعودي أغلى دوري عربي، حيث تبلغ قيمته التسويقية 322 مليون يورو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز 15 عالميا .. تعرف على القيمة التسويقية لـ الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.