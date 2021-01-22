نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم موقعة بيراميدز وسموحة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل سموحة مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

سجل ابراهيم عادل هدف بيراميدز فى الدقيقة 38، بينما سجل مصطفى فتحى هدف سموحه فى الدقيقة 39.

وبذلك يرتفع رصيد بيراميدز إلى 13 نقطة ويصعد للمركز الخامس بينما يرتفع رصيد سموحه إلى 9 نقاط ويصعد للمركز التاسع .

جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب، ومالت السيطرة لفغريق سموحة حيث لاحت له ثلاث فرص للتهديف منهما فرصتان من تسديدتين لمصطفى فتحى لاعب سموحه الذى أثبت أنه إضافة كبيرة لفريق سموحه، بالإضافة إلى تسديدة لحسام حسن علت العارضة بقليل.

بينما لاحت لبيراميدز فرصتان أحداهما من عرضية لأحمد فتحى لم يتم استغلالها وتسديدة من إبراهيم عادل ارتطمت بعارضة مرمى سموحة، قبل أن يسجل عادل الهدف الأول لفريقه من تسديدة قوية من عبد الله السعيد حولها عادل برأسه داخل مرمى سموحه فى الدقيقة 38 معلنا تقدم بيراميدز بهدف.

ونجح مصطفى فتحى فى تسجيل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 39 عندما تلقى تمريرة من أحمد عبدالقادر نجح فى تسجيلها فى مرمى شريف إكرامى لينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق .

وفى الشوط الثانى سيطر فريق بيراميدز على منتصف الملعب وحاول تهديد مرمى سموحة بينما لجأ الفريق السكندري إلى التأمين الدفاعى مع الإعتماد على الهجمات المرتدة التى شكلت خطورة على مرمى بيراميدز منها فرصه لإسلام جمال الذى تلقى تمريرة من حسام حسن سجلها بجوار المرمى بقليل وتسديدة أخرى من حسام حسن أنقذها شريف اكرامى ولاحت لبيراميدز فرصه للتهديف عن طريق ابراهيم عادل لم يستغلها.