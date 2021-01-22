نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بورتو والداخلية والترسانة وخسارة النصر بالجولة العاشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة العاشرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة للقسم الثاني عن فوز فريق السكة الحديد على فريق النصر بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم السكة بهدف اسلام صلاح سولاى في الدقيقة 17 وتعادل أحمد حسين للنصر في الدقيقة 23.

وإدرك حازم شعيب الهدف الثاني للسكة الحديد من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

و فاز فريق الداخلية على فريق منتخب السويس بهدفين نظيفين سجلها أحمد العندليب في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

واضاف مصطفى إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

فاز فريق الترسانة على فريق سرس الليان بهدفين نظيفين في الشوط الثاني سجلها احمد العش وايهاب فؤاد من ركلتى جزاء في الدقيقتين 30 و38 الشوط الثاني.