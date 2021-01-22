نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم موقعة طنطا مع زد بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة التي جمعت بين زد وطنطا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني.

وشهدت المباراة استحوذ لاعبي طنطا بدون تشكيل ضغط على مرمي زد، ولكن ظهر لاعبي زد في الشوط الثاني واستحوذ على المباراة حتي نهاية المباراة.

ودخل فريق طنطا المباراة بتشكيل ضم، محمد فتحي، شهاب فتحي، محمد عوض، محمد حسام، ساهر زياده، حسام غالي، السيد ابو امنه، عبدالرؤوف زيكو، عبدالرحمن الدح، كريم اسامه، ابراهيم رخا.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من، عصام عادل، حسن إبراهيم، محمود صلاح، محمد جمال ميدو، ابراهيم فاضل، اسامه النجار، محمد هشام، محمد كامل، محمد امين.

بينما بدأ فريق زد، المباراة بالتشكيل التالي .. وليد توفيق، إسلام رمضان، محمد أحمد، أحمد عادل، عمر محمد، كريم إبراهيم، يوسف أحمد، حسني زكي، محمد حمدي، محمد عبدالواحد، نانا انتي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من، سعيد فتحي، إسلام عبدالتواب، عبدالرحمن محمد، علي جمال، عمر محمد أحمد، أحمد فؤاد، شريف أشرف، عبدالعزيز أمام، clim nyakeye .

ترتيب المجموعة



1- بورتو 22 نقطة

2- الداخلية 17 نقطة

3- منتخب السويس 17 نقطة

4- الترسانة 16 نقطة

5- زد إف سي 14 نقطة

6- كوكاكولا 13 نقطة

7- القناة 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- المريخ 12 نقطة

10- سرس الليان 12 نقطة

11-السكة11 نقطة

12- الزرقا 11 نقطة

13- النصر 9 نقاط

14- النجوم 8 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 7 نقاط