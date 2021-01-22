أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، نتيجة الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة وطعن فيه على عقوبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لجنة المسابقات بالاتحاد، رفضت استئناف برشلونة، وأقرت العقوبة على ميسي.
وكانت اللجنة قد قررت إيقاف ميسي مباراتين، بسبب طرده مباشرة عقب اعتدائه من دون كرة على، أسيير فيلاليبري، مهاجم أتلتيك بيلباو (2-3)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وقدم برشلونة استئنافا لخفض العقوبة إلى مباراة واحدة بدلا من مباراتين، معتمدا على أن اللاعب لم يسبق له الحصول على بطاقة حمراء مع الفريق الكتالوني قبل هذه الواقعة.
وغاب النجم الأرجنتيني وفقا للعقوبة عن مباراة كورنيا، مساء أمس الخميس، في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، وسيغيب بالتالي عن مواجهة إلتشي، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مباريات الجولة العشرين من الليغا المحلية.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة: اقرار عقوبة الايقاف في حق ميسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.