لن يلعب مباراة ليفربول.. جوارديولا يعلن مدة غياب دي بروين

كان دي بروين تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة أستون فيلا التي أقيمت أول أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز السيتي 2 - 0.
وسيغيب دي بروين بذلك عن مباراة ليفربول المقرر لها 7 فبراير المقبل، بمسابقة الدوري الإنجليزي.
ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة تشيلتنهام، غدا، السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وشارك كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي في 17 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 10 اخري.
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