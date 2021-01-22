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لن يلعب مباراة ليفربول.. جوارديولا يعلن مدة غياب دي بروين

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، غياب البلجيكي كيفين دي بروين نجم الفريق لمدة من 4 إلى 6 أسابيع.

كان دي بروين تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة أستون فيلا التي أقيمت أول أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز السيتي 2 - 0.

وسيغيب دي بروين بذلك عن مباراة ليفربول المقرر لها 7 فبراير المقبل، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة تشيلتنهام، غدا، السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي في 17 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 10 اخري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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