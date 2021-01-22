باتشيكو يكشف سبب خروج أحداد وعلاء من قائمة مواجهة أسوان

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن أسباب عدم دخول الثنائي حميد أحداد ومحمود علاء ضمن قائمة لقاء أسوان المقرر إقامته غدا السبت في الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
وأكد الجهاز الفني للزمالك، أنه فضل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل استعدادا للفترة القادمة، وعدم تواجدهما بلقاء الغد حيث يخضعان في الوقت الحالي لبرنامج تدريبي خاص، للوصول إلى أعلى فورمة فنية.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.
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