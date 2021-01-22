بصورة جديدة .. أيمن أشرف لمتابعيه: لا تعلم أي طريق يخبئ لك الفرح

نشر أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق أيمن أشرف على الصورة: " لا تعلم أي طريق يخبئ لك الفرح، لكن أيقن أن الله سيقودك إليه".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة عن طريق محمد مجدي قفشة.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة في المركز الحادي عشر .



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