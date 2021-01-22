وزير الرياضة العراقي: نجاحات الأهلي فخر للرياضة العربية

عبر عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، عن سعادته الكبيرة بزيارة مقر الأهلي بالجزيرة، ومقابلة محمود الخطيب، رئيس النادي، على هامش زيارته الحالية للقاهرة.
وأكد درجال اعتزازه بالعلاقة القوية التي تربطه مع الخطيب، لافتًا إلى أنه قامة رياضية رفيعة وأسطورة كروية وإدارية يحتذى، مشيدًا بالنجاحات الكبيرة التي يحققها النادي على كل الأصعدة في ظل وجوده على رأس مجلس إدارة النادي.
وقال إنه استمع إلى شرح مفصل من الخطيب عن منظومة العمل سواء في قطاع كرة القدم أو بقية القطاعات، وإنه يتمنى الاستفادة من هذه التجربة في تطوير الرياضة سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات العراقية.
وأشاد نجم الكرة العراقية السابق بالمكانة الكبيرة للنادي الأهلي، خاصة ما يتعلق بحقوق الرعاية والتسويق والاستثمار الرياضي والبنية التحتية، وأكد أنه يأمل بنقل هذه التجربة إلى الرياضة بالعراق.
وشدد على أن نجاحات النادي الأهلي مصدر فخر لجماهير الكرة في العالم العربي، وأن مشاركة فريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية تأتي استكمالًا لنجاحات مجلس إدارته وجماهيره، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للاعبين في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلات النادي والرياضة العربية بشكل عام.
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