وقال بويزين في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":" غير صحيح وجود تطورات في ملف صفقة انتقال مصطفى محمد، لم نصل لاتفاق مع الزمالك، ما زالوا يرفضون بيع اللاعب والحصول على مبلغ بيعه بالتقسيط."
وأضاف:" قدمنا عرضًا وهو دفع المبلغ على قسطين لكنهم مازالوا يرفضون قبوله وغير ذلك ليس بصحيح."
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود تطورات في المفاوضات بين الزمالك وسانت إيتيان، واقتراب مصطفى محمد من الانتقال للنادي الفرنسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| هل تم الاتفاق مع الزمالك لضم مصطفى محمد.. سانت إيتيان يكشف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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