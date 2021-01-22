كوكاكولا يسقط أمام القناة في القسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة التي جمعت بين كوكاكولا والقناة، بفوز الأخير بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني.

ودخل فريق كوكاكولا المباراة بتشكيل ضم، محمد علي ميلا، أحمد عبدالمنعم، إيهاب عبدالمحسن، أحمد سعيد بندق، كريم صلاح، محمد عبدالموجود، محمد علاء لالا، باسم عبدالعزيز، حسام زين، محمد عبدالعزيز، إسلام أشرف.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من، أحمد عيد، معتز نجيب، أحمد أبو الخير، جابر سالم، أحمد محمد، حسام سيد، محمد السيد.

ولعب القناة بتشكيل ضم، محمد إبراهيم، محمد مجدى، عمرو سمير، السيد محسن، محمد علي، علي شوقي، إسلام سيد، علاء أحمد، عبدالغفار ممدوح، محمد طارق، وحيد محسن.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من، أحمد عبدالفتاح، محمد أمين، حازم مرسي، احمد علي، محمد يسري، سيلا، عبدالعزيز سعد.

وادار المباراة الحكم أحمد ناجي، محمود زين، محمد صلاح، محمد ناصر .