نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز شباب برج العرب يتعادل مع مطروح بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل مركز شباب برج العرب سلبيا مع مطروح في إفتتاح مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.

بهذة النتيجة يرفع مطروح رصيدة لنقطتين ، بينما يحصد شباب برج العرب اول نقطة له بالدوري.

وتختتم مباريات الجولة بثلاث مباريات غدا حيث يواجه مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 4 نقاط فريق الشرطةصاحب المركز الأخير بدون نقاط.

وعلي مركز شباب الهلال بمطروح يواجه فريق الزهور صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط فريق المصري السلوم صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وعلي ملعب المصنع الحربي بالأسكندرية تختتم مباريات الجولة حيث يواجه شباب الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 4 نقاط فريق الحرية صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الحرية 9 نقاط

2- المصري السلوم 7 نقاط

3- الهلال 7 نقاط

4- الزهور 7 نقاط

5- شباب الضبعة 4نقاط

6- م. شباب الحمام 4 نقاط

7- مطروح 2 نقطة

8-م.شباب برج العرب نقطة وحيدة

9- الشرطة بلانقاط