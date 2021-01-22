نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومان رينز يكشف سر تحوله إلى دور الشرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار البطل العالمي الحالي لاتحاد WWE رومان رينز، إلى علاقته مع مدير أعماله الحالي بول هيمان، وعن تحوله إلى الدور الشرير الفترات الماضية في عروض سماكداون، بالإضافة إلي دوره العدائي أمام ابن عمه جاي أوسو في عرض “كلاش أوف تشامبيوز” قرابه الـ3 أشهر الماضية.

وأكد رينز خلال حديثه عن أغنيته الجديدة مؤكدًا أن على المرء أن يتقدم إلى الأمام، كما أشاد بموسيقته “القديمة” والتي تُعد آرث فريق ذا شيلد الكبير.

وأضاف أن التأقلم مع الموسيقى الجديدة صعب قليلاً، ولكن سيستغرق الجمهور بعض الوقت حتى يعتاد عليها.