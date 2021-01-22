نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الصفقات التي يرغب في ضمها إلى صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الجاري.

كشف أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك تطور مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء مع حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة لضمه خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

وأكد أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك أغلق صفحة التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في الميركاتو الشتوي الجاري نهائيا.

من جانبه كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء على وشك التعاقد مع مهاجم مميز يلعب في منتخب البرتغال.

الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أكد على رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد إلى جانب مصطفى محمد وأسامة فيصل بالإضافة إلى عمر السعيد.