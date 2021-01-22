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أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ وقت قريب، أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ60 عامًا، بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

مارادونا من مواليد 30 أكتوبر لعام 1960، في مدينة "لانوس"، جنوب العاصمة "بوينس آيرس" لعائلة فقيرة، وكان أكبر ابن بعد ثلاثة بنات، ولديه أخوان هما هيوجو وإدواردو، وكلاهما كانا لاعبي كرة قدم محترفين أيضًا.

بدأ "مارادونا" مسيرته الكروية في سن العاشرة مع نادي إستريلا روجا والذي تألق معه وأثبت موهبته الكروية، ليبدأ بعدها رحلة كروية طويلة حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات والبطولات وحفر اسمه بحروف من ذهب كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

أندية لعب لها مارادونا خلال مسيرته:

لعب النجم الأرجنتيني للعديد من الأندية خلال مشواره الكروي أبرزهم، أرجنتينوس جونيورز، وبوكا جونيورز، ونابولي الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وإشبيلية الإسباني، ونيولز أولد بويز.

أرقام مارادونا خلال مسيرته الكروية:

خاض مارادونا خلال مسيرته الكروية 692 مباراة رسمية، منها 91 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وسجل 352 هدفًا في مشواره بالملاعب منها 34 هدفًا بقميص منتخب التانجو.

مارادونا لعب مع فريق أرجنتينوس جونيورز 166 مباراة وسجل 116 هدفًا، بينما خاض 70 مباراة مع بوكا جونيورز وسجل 35 هدفًا، ولعب مع برشلونة 58 مباراة وسجل 38 هدفًا، ومع نابولي 259 مباراة وسجل 115 هدفًا، و29 مباراة مع إشبيلية وسجل 7 أهداف.

حصد أسطورة الكرة الأرجنتينية العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية، حيث فاز بلقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا جونيورز، والدوري الإسباني وكأس إسبانيا وكأس السوبر مع برشلونة، والدوري الإيطالي "مرتين"، وكأس السوبر الإيطالي، وكأس الاتحاد الأوروبي مع نابولي.

كما توج مارادونا بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 1979، وكأس العالم مع منتخب الأرجنتين الأول عام 1986.

- "يد الإله" الهدف الأبرز في تاريخ مارادونا:

سجل النجم الأرجنتيني العديد من الأهداف خلال مسيرته الكروية ولكن لم تنسي الجماهير هدفه الشهير الذي سجله بيده في شباك في شباك المنتخب الإنجليزي يوم 22 يونيو 1986 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 1986، واحتسب الهدف الحكم الدولي التونسي علي بن ناصر ليفوز منتخب التانجو 2-1، ويعرف هذا الهدف الشهير باسم "يد الإله".

- مسيرته التدريبية:

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه مارادونا إلى التدريب ولكنه لم يحقق نفس النجاح خلال مشواره كـ"لاعب" حيث قاد أندية تكستيل مانديو وراسينج كلوب في بداية مشواره التدريبي، بعدها تولي قيادة منتخب الأرجنتين عام 2008 واستمر معه عامين ورحل بعد خروجه المؤسف من مونديال 2010 بعد الهزيمة أمام منتخب ألمانيا 4-0 في الدور ربع النهائي للبطولة.

بعد رحيله عن تدريب منتخب الأرجنتين اتجه إلى الإمارات وتولي تدريب فريق الفجيرة من 2017 – 2018، ثم تولي تدريب فريق دورادوس سينالوا المكسيكي من 2018 وحتي 2019، وكان آخر محطاته التدريبية مع فريق جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني.