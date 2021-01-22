عاجل.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان بالدوري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

محمد يوسف

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