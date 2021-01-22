نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم مواجهة أشمون مع قويسنا فى الجولة الرابعة بالقسم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل مركز شباب قويسنا خارج ملعبه مع مركز شباب أشمون بهدف لمثله فى الجولة الرابعة من دورى القسم الرابع .

وبدأ مركز شباب قويسنا المباراة بتشكيل ضم .. وليد الدسوقى فى حراسة المرمى فى الدفاع مسعد صالح وحسام صلاح وعماد حمدى وعفروتو وفى وسط الملعب محمود عبد العزيز وحسام عواد واحمد رضا واحمد فتحى واحمد صابر وفى الهجوم ابراهيم سعيد.

ومثل أشمون في اللقاء .. ماهر احمد فى حراسة المرمى فى الدفاع كريم السيد ومحمود شوقى وأيمن سعيد وإسلام سعيد وفى نص الملعب محمد حسن واحمد عبد المنصف وأحمد عواد ومحمد نبيل وهشام عبد الفضيل وفى الهجوم محمود احمد.

تقدم لمركز شباب قويسنا احمد رضا فى الدقيقة ٣٨ من الشوط الاول وتعادل مصطفى اسلام لمركز شباب أشمون فى الدقيقة ٨٥من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مركز شباب قويسنا الى ٧نقاط بينما ارتفع رصيد مركز شباب أشمون الى نقطتين .

وادار اللقاء احمد ماجد ويعاونه احمد نبيل والسيد سليمة.