نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يفقد متوسط ميدانه أمام شالكه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب كورينتين توليسو عن فريقه بايرن ميونخ في مباراته المقبلة أمام شالكه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وفيما عدا غياب توليسو سيكون كل اللاعبين جاهزين أمام المدرب هانسي فليك.

وقال فليك في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن توليسو شعر بشيء عضلي في مباراة الفريق أمام أوغسبورغ.

وأضاف: "لا نريد المخاطرة بأي شيء".

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن لايبزغ قبل أن يواجه شالكه بعد غد الأحد، ولكن بإمكان لايبزغ أن يقلص الفارق لنقطة واحدة لمدة 24 ساعة إذا فاز على ماينز غداً السبت.