يوم خاص بالنسبالي.. محمد زيدان يستعيد ذكريات كأس الأمم الأفريقية 2008

احتفل محمد زيدان، صانع ألعاب منتخب مصر السابق، بمرور 13 عاما على هدفيه فى مرمى منتخب الكاميرون، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى غانا عام 2008، التى توج بها المنتخب الوطنى آنذاك.
ونشر زيدان، عبر حسابه على انستجرام، فيديو لهدفيه فى شباك الكاميرون، وعلق قائلا: "هدفين منذ 13 عامًا بالضبط، يوم خاص بالنسبة لى".
يذكر أن النجم محمد زيدان ولد فى 11 ديسمبر عام 1981م بمحافظة بورسعيد لوالدين يعملان فى التجارة، وبدأ زيدان لعبة كرة القدم كناشئ في الثامنة من عمره.
وانضم زيدان إلى فريق B93” أحد أندية الدرجة الثانية حتى جاءت له فرصة العمر بالانتقال للعب لـ“A.B كوبنهاجن” موسم 1999/ 2000، ولمع نجمه وحصل على لقب أحسن لاعب يمتلك مهارات فى الدورى الدنماركي.
وانهالت على الفرعون المصرى بعد ذلك، العديد من العروض القوية، كان أفضلها من “ميتيالاند” الدنماركى، الذى انتقل إليه عام 2003، بموجب عقد مدته أربعة سنوات، ومن خلاله أحرز عددًا من الأهداف قدرت بنحو 19 هدفًا فى 30 مباراة، مما أهله للحصول على لقب أفضل لاعب فى الدورى الدنماركى بالنصف الأول من الموسم ولقب هداف الدورى الذى تقاسمه مع ثلاثة لاعبين آخرين، بالإضافة لفوزه للمرة الثانية بلقب أفضل لاعب مهارى فى الدنمارك.
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