منتخب أوروجواي لكرة اليد يزور الأهرامات

نظمت لجنة الإقامة والإعاشة بمونديال اليد رحلة لمنتخب الأورجواي لزيارة أهرامات الجيزة على هامش البطولة.
من جانبه أكد رئيس بعثة الأورجواي واللاعبين عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار في العالم وأن زيارة الأهرام كان حلم تتحقق.
ووجه رئيس البعثة الشكر لمصر على التنظيم الجيد وكذلك الإجراءات الإحترازية التي قامت بها الدولة المصرية وكان لها أثر كبير في نجاح البطولة.
وتأهل منتخب أوروجواي إلى الدور الرئيسي في البطولة ليشارك في منافسات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات المجر و أسبانيا وألمانيا وبولندا والبرازيل و أوروجواي الذي يتذيل ترتيب المجموعة برصيد صفر نقاط.
الجدير بالذكر أن منتخب أوروجواي خسر أمس أمام منتخب بولندا في افتتاح مبارياته في الدور الرئيسي بنتيجة 30-16 ومن المنتظر أن يواجه غدًا منتخب أسبانيا في ثاني المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
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