أسود الأطلسي يقسو على كوريا في مونديال اليد ويفوز 32-25

انتهت مباراة المغرب وكوريا الجنوبية في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الرئيس بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية بفوز أسود الأطلسي بنتيجة 32-25.
وتضم المجموعة الثانية بكأس الرئيس منتخبات كوريا الجنوبية والنمسا والمغرب وتشيلي.
وبرغم انتهاء الشوط الأول بتفوق المغرب على كوريا الجنوبية بفارق هدف بنتيجة 15-14، الا أن أسود الأطلسي استطاعوا توسيع الفارق في الشوط الثاني وانهاء المباراة لصالحهم.
ويعد هذا الفوز الأول لمنتخب المغرب بكأس الرئيس بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام منتخب النمسا.
وكانت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الثانية فوز تشيلي على كوريا الجنوبية 44/ 33 وفوز النمسا على المغرب 36/22.
ويلاقي منتخب المغرب المباراة القادمة تشيلي، وكذلك يلاقي المنتخب الكوري النمسا في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من منافسات كأس الرئيس.
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