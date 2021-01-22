الرياضة

أسود الأطلسي يقسو على كوريا في مونديال اليد ويفوز 32-25

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انتهت مباراة المغرب وكوريا الجنوبية في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الرئيس بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية بفوز أسود الأطلسي بنتيجة 32-25.

وتضم المجموعة الثانية بكأس الرئيس منتخبات كوريا الجنوبية والنمسا والمغرب وتشيلي.

وبرغم انتهاء الشوط الأول بتفوق المغرب على كوريا الجنوبية بفارق هدف بنتيجة 15-14، الا أن أسود الأطلسي استطاعوا توسيع الفارق في الشوط الثاني وانهاء المباراة لصالحهم.

ويعد هذا الفوز الأول لمنتخب المغرب بكأس الرئيس بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام منتخب النمسا.

وكانت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الثانية فوز تشيلي على كوريا الجنوبية 44/ 33 وفوز النمسا على المغرب 36/22.

ويلاقي منتخب المغرب المباراة القادمة تشيلي، وكذلك يلاقي المنتخب الكوري النمسا في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من منافسات كأس الرئيس.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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