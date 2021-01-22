الاتحاد الروسي يزيد أوجاع مقدونيا بـ كأس العالم لليد

انتهت مباراة فريق الاتحاد الروسي لكرة اليد أمام مقدونيا في إطار منافسات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بفوز منتخب الاتحاد الروسي بنتيجة 20/32 .

بدأ منتخب الاتحاد الروسي اللقاء بالتسجيل في الدقيقة الثانية ثم عزز تقدمه في الدقيقة الثالثة لتصبح النتيجة 0/3 ، وبسبب قوة الدفاع الروسي لم يستطيع المنتخب المقدوني تسجيل اي هدف حتى الدقيقة السابعة، وظلت مقدونيا تعاني من الدفاع الروسي الحديدي حتى اتسع الفارق لسبعة أهداف في منتصف الشوط الاول 3/10 ويحاول دانيلو بريستوفاك المدير الفني لمقدونيا تدارك الموقف بطلب وقت مستقطع، ولكن دون جدوى في اللقاء هادئ دون حماس يتسيده المنتخب الروسي تمامًا حتى استطاع إنهاء الشوط بفارق عشرة أهداف.

بدأت مقدونيا الشوط الثاني بالتسجيل لتصبح النتيجة 10/19 ، وفِي الدقيقة الثانية من الشوط تحتسب رمية جزاء للاتحاد الروسي يسددها متخصص رميات الجزاء بالاتحاد الروسي سيرجي كوسوروتوف الذي يسددها في وجه الحارس المقدوني فتقوم حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء له وتستبعده نهائيًا من المباراة.

وتستمر صحوة المنتخب المقدوني الذي يمنع الاتحاد الروسي من التسجيل لمدة سبع دقائق ويسجل هو لتصبح النتيجة 12/19 ، قبل ان يستعيد الاتحاد الروسي توازنه ويسجل ثلاثة أهداف بينهم هدفين استغل فيهم النقص العددي للمنتخب المقدوني الذي يلعب بأربعة لاعبين ورغم ذلك يسجل هدفًا هو الآخر لتصبح النتيجة 14/22، ورغم محاولات الحارس المقدوني نيكولا ميتريفسكي بالتصدي لعدد من الكرات الروسية وبدء هجمات سريعة لمنتخب بلاده إلا أن هذا لم يمنع الاتحاد الروسي من الحفاظ على فارق العشر أهداف قبل أن ينهي اللقاء بفارق 12 هدفا.

شهدت المباراة تألق الحارس الروسي فيكتور كرييف ، والجناح الايسر الروسي ايجور سوروكا الذي اراحه الالماني فيليمير بيتكوفيتش المدير الفني للاتحاد الروسي ، كثيرًا في الشوط الثاني للحفاظ عليه للمباراة القادمة امام المنتخب السويدي بعد غدًا الاحد.

أقيم اللقاء على صالة استاد القاهرة وأدارها تحكيميًا الطاقم الفرنسي المكون من الشقيقتان جولي وتشارلوت بونافينتورا.

بهذه النتيجة يرفع المنتخب الروسي رصيده من النقاط الى 5 نقاط ويظل المنتخب المقدوني بلا نقاط.

يذكر أن ترتيب المجموعة الرابعة قبل لقاءات اليوم كان كالتالي:- السويد في المركز الأول 5 نقاط ، مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ،ثم سلوفينيا ثالثًا بـ 4 نقاط و الاتحاد الروسي رابعًا بـ 3 نقاط وبيلاروسيا خامسًا بنقطتين وأخيرًا مقدونيا سادسا بلا نقاط.