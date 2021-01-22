قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيش في الليجا.. غياب راموس وكارفخال وفالفيردي

أعلن ديفيد بيستوني، المدرب المساعد لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ألافيش، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني. وشهدت القائمة غياب كل من سيرجيو راموس وداني كارفخال وفيدي فالفيردي بسبب الإصابة. وضمت قائمة ريال مدريد كل من: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي خط الدفاع: رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – فيكتور تشوست – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلاند ميندي خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فرانشيسكو إيسو – أنطونيو بلانكو الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز ويغيب عن ريال مدريد في مباراة الغد، المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

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