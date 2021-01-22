نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العجوز يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلي بقيادة أحمد العجوز قائمة الفريق النهائية التى ستخوض مواجهة الغزل بملعب المحلة فى الثانية والنصف ظهرا غدا السبت.

حيث ضمت القائمة كلا من :

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد مجدى ، محمد فوزى.

خط الدفاع .. محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، كاستيلو ، رضوان شريفى ، محمود البدرى.

خط الوسط .. محمود دونجا ،محمد عادل ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، محمد صادق ، نادر رمضان ، أحمد مصطفى ، أحمد مدبولى.

خط الهجوم .. أرى بابل ، محمد الشامى ، فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو