الرياضة

العجوز يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العجوز يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلي بقيادة أحمد العجوز قائمة الفريق النهائية التى ستخوض مواجهة الغزل بملعب المحلة فى الثانية والنصف ظهرا غدا السبت.

حيث ضمت القائمة كلا من :

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد مجدى ، محمد فوزى.

خط الدفاع .. محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، كاستيلو ، رضوان شريفى ، محمود البدرى.

 

خط الوسط .. محمود دونجا ،محمد عادل ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، محمد صادق ، نادر رمضان ، أحمد مصطفى ، أحمد مدبولى.

خط الهجوم .. أرى بابل ، محمد الشامى ،  فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا