نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يصل المنصورة ويدخل معسكرًا مغلقًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ دقائق قليلة حافلة الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي إلى بمقر الاقامة بالمنصورة في محافظة الدقهلية استعدادًا لمواجهة غزل المحلة غد السبت.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الليلة معسكرًا مغلقًا داخل فندق إقامته بسبب عدم توافر فنادق على المستوي المطلوب داخل مدينة المحلة والتي ستقام بها مواجهة الغد.

ويسعى أحمد العجوز القائم المدير الفنى للفريف خلال لقاء المحلة إلى فرض حالة من الهدوء والتركيز على لاعبي الفريق سعيًا لحصد ثاني الانتصارات خلال مجريات الموسم الحالي من الدوري العام المصري.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد أعلن عن قائمة الفريق التي تشمل 22 لاعبًا لمواجهة غزل المحلة الصاعد حديثًا للدوري العام.