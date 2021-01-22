نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت ملامح القائمة التي سيقوم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استدعائها لخوض نهائيات كأس العالم للأندية.

ويستعد المارد الأحمر لانطلاق نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها بالفترة من 4 فبراير حتى 11 من نفس الشهر، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية، الأهلي في مواجهة الدحيل القطري، يوم 4 من الشهر المقبل في افتتاح البطولة بمواجهة عربية خالصة.

ومن المنتظر أن تكون قائمة الأهلي في مونديال الأندية كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم وأحمد رمضان "بيكهام" وبدر بانون ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي "قفشة" وجونيور أجايي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

والأقرب أن يتم ضم وليد سليمان ضمن القائمة، على أن يكون ضيف شرف للبعثة، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وتكمن الأزمة في الوقت الحالي بين أكثر من لاعب وهم، سعد سمير ورامي ربيعة، ووفقًًا للمباريات الأخيرة.

وبات خارج القائمة بنسبة كبيرة الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة، بسبب ندرة مشاركاتهما مع الفريق في الفترة الماضية، بجانب خروج ربيعة من قائمة مباراة الفريق أمس أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.