نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للصيد وكاسكادا والمعادي بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام السبت، مباريات الأسبوع العاشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث سيشهد هذا الأسبوع مواجهات من العيار الثقيل بين أهل القمة.

حيث يستضيف أوسيم صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط فريق العياط صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط.

ويخرج البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط لمواجهة بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويستضيف جينيس صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط فريق أكتوبر صاحب المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، فى مواجهة صعبة بين الفريقين.

ويستضيف أبو النمرس صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط فريق حلوان العام صاحب المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

ويخرج مستقبل وطن صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط لملاقاة فريق الصف صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

ويستضيف الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط فريق جولدي صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

ويخرج القومي صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة

ويستضيف الإتصالات المتصدر برصيد 20 نقطة فريق كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الإتصالات 20 نقطة

2- القومي 18 نقطة

3- كاسكادا 16 نقطة

4- المعادي 13 نقطة

5- جولدي 12 نقطة

6- العياط 10 نقاط

7- أبو النمرس 10 نقاط

8- البدرشين 10 نقاط

9- بشتيل 8 نقاط

10- جينيس 7 نقاط

11- أكتوبر 7 نقاط

12- حلوان العام 6 نقاط

13- الصف 5 نقاط

14- الصيد 5 نقاط

15- مستقبل وطن 4 نقاط

16- أوسيم 4 نقاط