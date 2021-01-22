نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات استمرار راموس مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن استمرار الإسباني سيرجيو راموس في صفوف ريال مدريد الإسباني علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في الصيف المقبل.

وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن استمرار سيرجيو راموس في ريال مدريد أصبح أصعب من أي وقت مضى.

وأكد البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس يرغب تجديد عقده بنفس الراتب الحالي الذي يبلغ 12 مليون يورو ولكن مسئولو الملكي يريدون تخفيض راتبه بنسبة 10% في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفاد البرنامج الإسباني بأنه هناك شكوك أيضًا حول إستمرار ثنائي الملكي الكرواتي لوكا مودريش والإسباني لوكاس فاسكيز الذان تنتهي عقودهما في الصيف المقبل.