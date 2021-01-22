مدرب بيراميدز السابق: الفريق يتعرض لـ حرب

كشف محمد العقباوي مدرب بيراميدز السابق عن إن الفريق يتعرض لحرب منذ بداية الموسم.
وقال العقباوي، عبر أون تايم، أن فريق بيراميدز يتعرض لـحرب، ولكن النادي به نظام وسوف يستمر على الطريق بتواجد هاني سعيد مدير الكرة وممدرح عيد المدير التنفيذي.
وأضاف: كنت متواجد فى جهاز ديسابر ورحلت عندما رحل عن بيراميدز ، علي الرغم من ترحيب النادي بتواجدي خلال تواجد أنتي تشاتشيتش المدير الفني وقتها .
وتابع: قررت الرحيل علي رغم من وجود نية من جانب بيراميدز بإستمراري .
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