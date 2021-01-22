خاص.. الهلال السوداني يقترب من ضم فرجاني ساسي

وقال المصدر لـ دوت الخليج: " فرجاني ساسي اقترب من الإنضمام إلى نادي الهلال السوداني خلال الفترة القادمة ".
وتابع المصدر : " نادي الهلال السوداني كثف مفاوضاته مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة خصوصًا بعدما أبدى رغبته عدم التجديد لنادي الزمالك ".
واختتم المصدر : " اقتربنا من حسم التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة ، والإعلان في وقت لاحق عن إنضمام اللاعب التونسي بشكل رسمي لصفوف الفريق ".
يذكر أن نادي الهلال السوداني أعلن منذ أيام تولي المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية رئيسًا شرفيًا للنادي .
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أكد في تصريحات سابقة عن رغبته في التدعيم الكامل لنادي الهلال السوداني على مستوى الإنشاءات وتدعيم الفريق بصفقات جديدة.
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