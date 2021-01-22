مباراة تنس طاولة بين رئيس الزمالك ووزير الرياضة العراقي في ميت عقبة

استقبل اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك وزير الرياضة العراقي عدنان درجال و نجم منتخب بلاد الرافدين لكرة القدم الأسبق بمقر القلعة البيضاء، وبصحبته سفير العراق بالقاهرة عبدالستار الجنابي، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع التنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر اللقاء الأخوي المصري العراقي المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، واللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي، واللواء عصام العنتبلي المستشار المالي للنادي، والمستشار سيد عزب المستشار القانوني للزمالك، والدكتور عاطف النمر رئيس قطاع الشئون الرياضية بالنادي، والدكتور طارق حشيش المستشار المالي للنادي، والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.

وأهدى رئيس نادي الزمالك وزير الرياضة العراقي، وسفير بلاده في القاهرة درعي النادي وأعلام الزمالك التذكارية، وتم التقاط الصور التذكارية التي تعكس مدي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحب الوزير الدرجال لمصر، ولنادي الزمالك الذي يعشقه وينتمي إليه هو وقطاع كبير من أبناء العراق الشقيق.

واصطحب اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس الزمالك يرافقه الوزير عدنان درجال، والسفير العراقي بالقاهرة في جولة داخل النادي تفقد خلالها المنشآت الرياضية، وحمام السباحة الأوليمبي بالنادي، وصالة تنس الطاولة الدولية كما لعب رئيس الزمالك والوزير العراقي مباراة تنس طاولة ودية عكست حجم العلاقات الطبية بين الأشقاء في البلدين.

وأشاد درجال وهو أحد نجوم الكرة العراقية السابقين بالمكانة الكبيرة لنادي الزمالك وشعبيته الجارفة في الوطن العربي بصفة عامة، ودول الخليج بصورة خاصة.