نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري.

ويعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- مباريات الثلاثاء 26-1-2021

كريستال بالاس × ويستهام يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون × آرسنال، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

ويست بروميتش × مانشستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

- مباريات الأربعاء 27-1-2021

بيرنلي × أستون فيلا، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

تشيلسي × ولفرهامبتون، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

برايتون × فولهام، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ايفرتون × ليستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

- مباريات الخميس 28-1-2021

توتنهام × ليفربول، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.