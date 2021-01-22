نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري.
ويعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
- مباريات الثلاثاء 26-1-2021
كريستال بالاس × ويستهام يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
ساوثهامبتون × آرسنال، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.
ويست بروميتش × مانشستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.
- مباريات الأربعاء 27-1-2021
بيرنلي × أستون فيلا، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
تشيلسي × ولفرهامبتون، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
برايتون × فولهام، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.
ايفرتون × ليستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.
مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.
- مباريات الخميس 28-1-2021
توتنهام × ليفربول، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.