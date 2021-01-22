الرياضة

مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري.

ويعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- مباريات الثلاثاء 26-1-2021

كريستال بالاس × ويستهام يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. 

نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. 

ساوثهامبتون × آرسنال، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

ويست بروميتش × مانشستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

- مباريات الأربعاء 27-1-2021

بيرنلي × أستون فيلا، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

تشيلسي × ولفرهامبتون، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

برايتون × فولهام، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ايفرتون × ليستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

- مباريات الخميس 28-1-2021

توتنهام × ليفربول، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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