نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تسحق بيلاروسيا في الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا على منتخب بيلاروسيا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، في المباراة التي جمعت بينهما، الجمعة، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 35 - 26.

وسيطر الفراعنة على المباراة منذ بدايتها، حيث تألق معظم لاعبي المنتخب المستضيف خلال الشوط الأول، وعلى رأسهم أحمد هشام دودو، ويحيى الدرع والحارس محمد عصام الطيار، والذي انتهى بنتيجة 21 - 14.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو المنتخب المصري سيطرتهم على زمام الأمور، وسط استسلام من المنتخب البيلاروسي الذي ودع بطولة مصر 2021 رسمياً، لينتهي اللقاء بفارق 9 أهداف.

وحصد جائزة رجل المباراة أحمد هشام "دودو"، لاعب منتخب مصر، بعد تألقه وقيادة منتخب بلاده لحصد نقطتين جديدتين في مشواره نحو الدور ربع النهائي لبطولة مصر 2021، بتسجيله 5 أهداف.

بهذه النتيجة رفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة السادسة، ليحتل صدارة المجموعة مؤقتاً، قبل المواجهة التي تجمع منتخب السويد ونظيره منتخب سلوفينيا، في إطار نفس الجولة.

ويلتقي منتخب الفراعنة بنظيره منتخب سلوفينيا، الأحد، في ختام الدور الرئيسي، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب الاتحاد الروسي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم منتخب السويد بنفس النقاط قبل مباراته أمام سلوفينيا، التي تحل رابعاً برصيد 4 نقاط، ثم بيلاروسيا في المركز الخامس برصيد نقطتين، وأخيراً منتخب مقدونيا بلا رصيد.