الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة دوري الأبطال

الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة دوري الأبطالأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي يوم 27 يناير الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور عبر الاتصال المرئي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ستشهد البطولتان مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين إضافتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، وتم توسيع البطولة لتضم 40 ناديا بدلا من 32.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي ارتفع من 36 إلى 39 ناديا، حيث تمت إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.

ومن بين الأندية التي ستخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز نادي الوحدات بطل الدوري الأردني، وجوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي، في مجموعات الشرق.

وسيحصل الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021، على فرصة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا.